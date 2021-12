Kurt Aeschbacher im SI-Weihnachtsfragebogen

«Bei mir gibt es keine Geschenke, die man kaufen kann»

Für Kurt Aeschbacher haben die schönsten Weihnachtsgeschenke keinen Preis. Welche er selbst überhaupt nicht mag, warum bei ihm zu Hause an Weihnachten nicht gesungen wird und was es an Heiligabend zu essen gibt, verrät der Moderator in unserem Fragebogen.