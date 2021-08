31. Juli Es hat sich in den letzten Tagen immer mehr abgezeichnet – und ist jetzt Tatsache: Belinda Bencic ist Tennis-Olympiasiegerin! Sie schlägt in einem hochkarätigen Tennisspiel die Tschechin Marketa Vondrousova 7:5, 2:6 und 6:3 und sichert sich damit die Goldmedaille im Einzel. Ein sensationeller Erfolg für die 24-Jährige – und für die Schweiz! Denn die Goldmedaille von Belinda Bencic ist bereits die zweite Goldmedaille an einem Tag, die dritte Goldmedaille bei den diesjährigen Olympischen Spielen und die insgesamt zehnte Medaille für die Schweiz in Tokio. Und es werden noch mehr Medaillen folgen, auch von Belinda Bencic. Denn am Sonntag steht sie auch im Doppel zusammen mit Viktorija Golubic im Olympia-Final (8 Uhr Schweizer Zeit).