Seit sechseinhalb Jahren läuft «Deville» beim Schweizer Fernsehen, aktuell die 14. Staffel, am Sonntag steht die 139. Show an. «Ein wöchentliches Satireformat zu produzieren, das lockig-flockig daherkommt, ist ein gewaltiger Kraftakt», sagt Deville. «Über so lange Zeit eine SRF-Show zu haben, ist eigentlich die grösste Auszeichnung», findet Partnerin Simone Kern (42) Sie war von Anfang an dabei, als vor über acht Jahren die Idee für eine Late-Night-Show im kleinen Freundeskreis entstanden ist. Obwohl sie damals Eltern von Kleinkindern sind (ihr Sohn ist heute zwölf, die Tochter zehn Jahre alt), schieben sie alles auf die Seite, um das Projekt zu starten. «Wir haben grundsätzlich keine Angst», sagt Kern, «weder vor der Zukunft noch vor etwas Neuem.» Die ausgebildete Schauspielerin ist in Sketchen zu sehen und für die Show als Regisseurin und Autorin tätig. «Wir geben uns gegenseitig Raum, damit etwas entstehen kann. Ich bin so aufgewachsen», sagt er. Seine Eltern – ein Architekt und eine Physiotherapeutin – hätten ihn in seinen Interessen gefördert. «Beides Freigeister, vor allem meine Mutter.»