«Betrunken bin ich manchmal peinlich»

Welche Bücher, Filme und Musik haben Ihr Leben massiv beeinflusst?

Als Teenie beeindruckte mich das Lebensgefühl im Roman «On the road» von Jack Kerouac. Die atemlose Suche nach Glück, Freiheit und der grossen Liebe. So auch im Film «Wild at Heart». «Wenn du wirklich ein wildes Herz hast, dann wirst du für deine Träume kämpfen. Du darfst nicht vor der Liebe davonlaufen», sagt dort die gute Fee zur Hauptfigur Sailor Ripley, als diese von einer Strassengang zusammengeschlagen wurde. Und ich dachte mir: Ja, genau so. Und der Film «La Strada» von Fellini, den ich als Kind das erste Mal gesehen habe. Menschen, die ausserhalb der gesellschaftlichen Norm leben. Getrieben, suchend, auch kompromisslos und roh. Das zog mich an.