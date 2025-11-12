«Betty Bossi ist eine grosse Erfolgsgeschichte»

Wie haben Sie sich die Rolle dieser Figuren-Erfinderin erarbeitet?

Ich durfte mich mehrfach mit der älteren Tochter des Ehepaares Creola-Maag, Ines Diacon, treffen. Das war ein sehr schöner Austausch. Sie war bereit, mir sehr viel zu zeigen, Fotos von ihrer Mutter und der ganzen Familie und auch den Briefverkehr zwischen Emmi und ihrem Mann Ernst. Dann habe ich wie schon bei «Platzspitzbaby» mit Schauspiel-Coach Barbara Fischer gearbeitet. In diesem historischen Film sind auch Kostüme und Masken eine wichtige Komponente. Damit konnte ich mich dieser Zeit noch besser nähern. Die Kostüme lösten etwas aus, sie unterstützten meine Suche nach der stimmigen Körperhaltung. Ich versuche bei meinen Figuren im Vorfeld immer, möglichst alles von ihnen aufzusaugen. Mich zu vergewissern: Was bringe ich als Sarah Spale schon mit und was muss ich für Emmi Creola-Maag noch an Gefühlen und Verhaltensmustern finden? Emmi lese ich als bodenständige und pragmatische Frau. Diese Wesenszüge galt es für mich in der Körperlichkeit zu suchen und zu finden.