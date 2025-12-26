Brot-Sommelier Marcel Paa begeistert auf Youtube

Wenn es draussen kalt wird, die Guetzli-Formen aus der Schublade kommen und der Backofen im Dauereinsatz ist, taucht ein Name besonders oft auf: Marcel Paa (40). Mit plattformübergreifend über einer halben Million Followern ist er der bekannteste Youtube-Bäcker der Schweiz – und gleichzeitig ein Mann, der das traditionelle Handwerk lebt.
Die Weihnachtszeit ist seine Hochsaison. «Backen gehört einfach dazu», sagt Marcel Paa. «Das sind Rituale, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wenn du Guetzli machst, hast du den Geschmack von früher im Kopf.» Genau dieses Gefühl bringt er mit seinem Youtube-Kanal «einfach backen» seit mittlerweile zehn Jahren in Schweizer Küchen. Richtig Fahrt aufgenommen hat das Projekt während der Corona-Zeit. Plötzlich hatten die Menschen mehr Zeit, ein neues Bedürfnis, Dinge wieder selbst zu machen – und Paa war da. «Das war mein Glück», meint er rückblickend.
Er trägt den Titel Brot-Sommelier
Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Marcel Paa ist gelernter Bäcker-Konditor-Meister, schloss die höhere Fachprüfung als Bester seines Jahrgangs ab, vertrat die Schweiz an internationalen Wettkämpfen und krönte seine Laufbahn 2023 mit dem Titel Brot-Sommelier. Perfektion kennt er – verkauft sie aber nicht zwingend. «Bei Wettkämpfen kreieren wir das Beste vom Besten. Im Alltag zählt, dass es funktioniert.»
Heute erreicht er Menschen, die mehr wollen als ein schnelles Brot. Sauerteig, Geduld, Verständnis für Prozesse – Paa erklärt, warum Teig Zeit braucht und weshalb gutes Brot besser verträglich ist. Die Videoproduktion ist inzwischen kein Einmannbetrieb mehr: Sieben Mitarbeiterinnen unterstützen ihn bei Dreh, Schnitt und Organisation. Verdient wird aber nicht primär mit Klicks. Sein wichtigstes Standbein ist der Online-Shop, den er 2018 gegründet hat. Dort verkauft er nur Produkte, die er selbst benutzt – nachhaltig, ohne Einwegplastik. Dazu kommen eigene Backbücher, die sich ebenfalls grosser Beliebtheit erfreuen.
Ehefrau Nadine ist die grösste Kritikerin
Privat ist Backen Familiensache. Seine Frau Nadine (39) führt mit ihrem Bruder Roman die Familienbäckerei Creabeck AG in Sins AG – ein Betrieb mit 35 Mitarbeitenden. Und sie ist auch Paas grösste Kritikerin. «Wenn es von ihr ein Okay gibt, weiss ich: Es passt», sagt er und lacht.
Zu Weihnachten läuft die Küche bei den Paas auf Hochtouren. Am 24. Dezember kochen und backen sie für die ganze Familie und Gäste – Klassiker wie Brunsli, Mailänderli oder Panettone gehören dazu. Und dann, am 25. Dezember? «Da gehen wir zu McDonald’s», erzählt Paa und grinst. «Einfach, weil wir dann genug vom Kochen haben.»
Auch Sohn Vincent, 12, steht schon mit Begeisterung in der Küche. Apfelstrudel und Cupcakes macht er fast selbständig. «Er ist heikel, es muss gut sein», so der Vater stolz. Ob der Junior einmal Bäcker wird? Die Chancen stehen gut.