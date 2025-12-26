Brot-Sommelier Marcel Paa begeistert auf Youtube

Heute erreicht er Menschen, die mehr wollen als ein schnelles Brot. Sauerteig, Geduld, Verständnis für Prozesse – Paa erklärt, warum Teig Zeit braucht und weshalb gutes Brot besser verträglich ist. Die Videoproduktion ist inzwischen kein Einmannbetrieb mehr: Sieben Mitarbeiterinnen unterstützen ihn bei Dreh, Schnitt und Organisation. Verdient wird aber nicht primär mit Klicks. Sein wichtigstes Standbein ist der Online-Shop, den er 2018 gegründet hat. Dort verkauft er nur Produkte, die er selbst benutzt – nachhaltig, ohne Einwegplastik. Dazu kommen eigene Backbücher, die sich ebenfalls grosser Beliebtheit erfreuen.