Wollten Sie nie in einer anderen Sprache singen?

Nein. Bei mir ist es eine simple Geschichte. Ich fühle mich am wohlsten mit Bärndütsch. Ein starker Mundarttext interessiert mich mehr als ein einfacher «Fuck me, Baby»-Song. Ich möchte Menschen berühren. Und wenn ich das machen will, dann muss ich es in der Sprache tun, in der ich träume.