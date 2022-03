Über 15 Jahre lebte Zoe Scarlett aus dem Koffer, jettete um die Welt für Tourneen, Auftritte, Moderationsjobs. Die einzige Konstante an ihrer Seite in dieser Zeit: Mischlingshündin Lima, 8. «Sie war – ausser in Übersee – immer dabei.» Der Vierbeiner, als Welpe im Müll entsorgt, landete via Facebook bei Scarlett. Lima sei stets Bestandteil der Künstlerverträge gewesen. So wie Popstar Madonna für Veranstaltungen festlegen lässt, dass jede Toilette, die sie benutzt, einen neuen Klodeckel hat, äusserte Scarlett als Sonderwunsch bei Engagements, dass ihr Hund dabei ist.