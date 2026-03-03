Büssi und Miras zittern um ihre Heimreise

Nun scheint Miras aufatmen zu können, denn es sieht so aus, als könnte sie endlich heimwärts fliegen. In ihrer Story lässt sie ihre Fans wissen, dass sie nun am Flughafen angekommen ist und darauf wartet, in den Flieger steigen zu können. Sie habe schon gar nicht mehr daran geglaubt, «dann bekamen wir gestern Abend aber eine Nachricht, um halb zwei glaube ich, dass unser Flug heute speziell von hier gehen wird und wir sind jetzt am Flughafen und warten darauf, dass wir einsteigen können», sagt Miras auf Instagram.