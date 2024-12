Camille Rast geriet in Vergessenheit. Das Business ging weiter. Schrittchen für Schrittchen befreite sie sich aus ihrer sozialen Isolation. Als Mensch. Und auch als Sportlerin. Vorerst mit ausgedehnten Biketouren, irgendwann wieder auf Ski. Mit 25 Jahren beweist Rast nun ihre Qualitäten als Spitzentechnikerin. Und den grössten Sieg in ihrem Leben hat sie ohnehin längst errungen – sie hat das tiefe Tal der Tränen überwunden. Bei unserem Gespräch damals in Grimentz sagte sie: «Es ist voll okay, nicht immer okay zu sein.»