Während das öffentliche Leben in unseren Breitengraden grossflächig lahmgelegt wurde, geht das von Janka angesprochene Schweden einen eigenen Weg. So blieben sowohl Schulen als auch Restaurants und Cafés durchgehend offen. Stattdessen wurde an die Freiwilligkeit der Bürger appelliert – und auf diese gesetzt. Die hohe Sterberate des skandinavischen Staats sorgte für Zweifel an der Strategie von Staatsepidemiologe Anders Tegnell, wie «Merkur.de» berichtet. So sei die Sterberate Ende April rund dreimal so hoch gewesen wie etwa in Deutschland.