Bei der Recherche des Films kamen die Journalisten manchmal aber auch in brenzlige Situationen. Aber: «Ich denke, wir sind die Sache mit dem nötigen Respekt angegangen» sagt Schild gegenüber der Schweizer Illustrierten. Dadurch sei stets sichergestellt worden, dass Cedric und seine Kollegen nie in unmittelbare Gefahr gerieten. Doch stellt er auch klar: Erfordere es die Geschichte, ginge das Team auch an seine Grenzen.