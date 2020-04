Moderator Sven Epiney und Partner Michael Graber sehnen sich nach alltäglichen Dingen, vor allem aber nach einem Treffen mit ihren Mamis Juliana (l.) und Manuela (r.). «Wir freuen uns auf vieles, zum Beispiel mal wieder mit Freunden in ein Restaurant zu gehen und einen gemütlichen, gemeinsamen Abend zu verbringen. Aber auf was wir uns am meisten freuen, ist, unsere Mamis wieder in den Arm zu nehmen», sagt Epiney und Graber ergänzt: «Social Distancing ist es für uns nicht wirklich, da wir täglich mit unseren Mamis Facetimen, es ist mehr Physical Distancing sprich fehlende Umarmungen.»