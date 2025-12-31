Christa Rigozzi hat für ihre Töchter klare Regeln gegen digitale Gefahren

Sie und ihr Mann, Innendekorateur Giovanni «Gio» Marchese (47), mit dem sie seit über 25 Jahren zusammen ist, seien sich diesbezüglich einig. Konkret heisst das: Ihre Töchter haben weder ein Handy noch ein Tablet, auch auf dem Smartphone der Eltern wird nicht herumgesurft. «Ich gebe es ihnen nur in den Ferien zum Fotografieren, alles andere ist gesperrt. Da gibt es bei uns auch keine Ausnahme. Wir schützen sie bewusst vor den Gefahren, die im Internet lauern.»