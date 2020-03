In ihrer Villa im Tessin

Christa Rigozzi holt sich Tipps für die Corona-Isolation

Wie viele Schweizerinnen und Schweizer meidet auch Christa Rigozzi in diesen Tagen die Öffentlichkeit, so gut es geht. Die Moderatorin hat sich in ihr Zuhause zurückgezogen. Herumsitzen und Däumchen drehen ist aber nicht ihr Ding: In einer Instagram-Umfrage holt sich Rigozzi schlaue Beschäftigungs-Tipps.