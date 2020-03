Habt ihr den Verlauf in den Ferien mitverfolgt und allenfalls bereits erste Vorkehrungen getroffen, euch etwa noch in Mexiko mit Desinfektionsmittel eingedeckt?

Als wir in die Ferien flogen, gab es das Coronvirus schon in China. Unsere Verwandten haben uns gefragt, ob wir trotzdem fliegen. In Mexiko war Corona kein Thema, es gab keine Zeichen, keine Kontrollen, nichts. Vom ersten Fall in der Schweiz haben wir dort erfahren – am 25. Februar, genau an Gios Geburtstag. Wir waren in Mexiko, aber Corona war für uns in der Schweiz.