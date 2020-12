Üppig muss es also bei ihr sein, wenn es um den perfekten Baumschmuck geht. Beim genauen Betrachten wird klar: Kein einziger Ast bleibt im Hause Rigozzi ungeschmückt. Die Tessinerin hat einen weiteren Tipp, damit der Baum auch einheitlich aussieht: «Ich liebe die weihnachtlichen Farben.» Und beginnt aufzuzählen: «Rot, holzfarben, braun und grün.» Kein Wunder also, dass die Christbaumkugeln entweder in Grün- oder Rottönen glänzen.