Der Tag des Rücktritts von Schwing-Star Christian Stucki (38) rückt immer näher. Vom 9. bis am 11. Juni wird er am Seeländischen Schwingfest in Lyss zum allerletzten Mal in seiner grossen Karriere ins Sägemehl steigen. «Das Seeländische ist ist mir extrem wichtig, weil es in meiner Heimatgemeinde stattfindet», sagt Stucki im SI.Talk. Dieses Schwingfest sei auch darum die perfekte Bühne für seinen Rücktritt, weil er dort noch nie als Sieger hervorging – das will er bei seinem letzten Auftritt ändern oder zumindest einen Kranz holen. Bescheiden sagt er: «Ich trete mit dem Olympischen Gedanken an – dabei sein ist alles!»