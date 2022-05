Christina stellt klare Beziehungsregeln auf

Na nu, hat Christina Luft (32) etwa eine eifersüchtige Seite? Die Verlobte von Sänger Luca Hänni (27) postete kürzlich ein Video auf der Social Media-Plattform TikTok, in dem sie für Luca klare Beziehungs-Regeln aufstellt. Wie ernst Christina das Ganze meint, ist allerdings fraglich, denn die angeblichen Bestimmungen gibt sie in einer TikTok-Challenge an, in der verschiedene Aussagen gemacht werden und man bei jeder Aussage, die auf einen zutrifft, einen Finger von zehn runter nimmt. Je nach dem wie viele Finger man am Ende runtergenommen hat oder wie viele noch stehen, ist das Vertrauen in der Beziehung entweder gross oder klein.