Letztendlich scheint genau das dem Berner in der letzten Sendung zum Verhängnis geworden zu sein. In den ersten zwei Tänzen schlichen sich bei ihm nämlich einige Flüchtigkeitsfehler ein. Woran die Patzer gelegen haben, kann er sich nicht erklären. «Bei den Proben hatte ich an diesen Stellen nie Probleme», erklärte er im Gespräch mit «Blick». «Das regt schon auf.»