Comedy-Szene macht sich über Thomas Aeschi lustig

«Aeschi-Mittwoch»

So schreibt beispielsweise Kabarettistin Patti Basler (48) auf ihrem X-Account: «Heute ist Aeschi-Mittwoch.» Dazu stellt sie einen Screenshot aus dem Video, auf dem der Polizist Aeschi am Kragen packt. «Es reicht! Es ist unangebracht, auf Aeschi und Graber einzudreschen. Die benutzen die Treppe statt faul den Lift. Sie müssen schliesslich trainieren für die steile Wanderung am Wochenende. Auf den Bürgenstock», fügt sie ironisch an. Auf dem Bürgenstock findet am kommenden Wochenende der Ukraine-Friedensgipfel statt.