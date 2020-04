Corina Tomaschett: «Die Solidarität ist grösser geworden»

«In unserem Büro haben wir zwei grosse Bildschirme. Auf dem einen sind die Namen der Patienten und die für sie verantwortlichen Ärzte und Pflegefachpersonen abgebildet. Der zweite zeigt die Herzstromkurven, den Blutdruck und die Sauerstoffsättigung der Patienten, die an Überwachungsmonitore angeschlossen sind. So wissen wir immer, wie es den Kranken geht, die in kritischem Zustand sind.