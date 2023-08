Corinne Suter flüchtet vor der Hitze ins eisige Argentinien

Die 28-Jährige befindet sich seit eineinhalb Wochen in Argentinien, genauer gesagt in Ushuaia, wo sie sich schon jetzt mit ihrer Schweizer Ski-Kolleginnen und Kollegen auf die kommende Saison vorbereitet. Wie jedes Jahr wird Corinne Suter drei Wochen in Ushuaia verbringen. Wie ihr Management auf Anfrage der Schweizer Illustrierten sagt, ist der Ort in Argentinien «aufgrund der guten Bedingungen ein essentieller Bestandteil der Vorbereitungszeit.»