Coronavirus stellt «The Voice»-Macher vor grosses Problem

Der Austragungsort steht also noch aus. Bereits fest steht hingegen, dass das Finale zwingend an einem anderen Tag ausgestrahlt wird. Am 30. März wird auf 3+ nämlich neu das Battle und das Sing Off der Talente aus dem «Team Noah» ausgestrahlt. Ursprünglich hätte der Sender dies in der Folge vom 23. März zeigen wollen – in derselben Folge, in der auch das Battle und Sing Off der Talente aus dem Team «Büetzer Buebe» gezeigt wird.