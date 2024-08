Zur Geldbeschaffung lässt sich Mansutti so einiges einfallen: Er lädt Tout-Bâle zu Kunstauktionen ins «Atlantis», die Musikkneipe am Klosterberg, die er 1975 gekauft hatte. «Da kam mal in zwei Stunden eine halbe Million zusammen.» Allein ein Bild von Tinguely, das dieser spontan in den Deckel einer Pralinéschachtel gezeichnet hat, erzielt 32 000 Franken. «Der Käufer hat es mir später zurückgegeben, weil mein Name draufsteht. Es hängt heute in meiner Sammlung», erzählt Mansutti. Auch mit den jährlichen Klosterbergfesten kommen enorme Summen zusammen. «Wir schenkten Caipirinha aus, als noch niemand den Drink kannte!» Auch seine Beziehungen zum Daig, der Basler Geldaristokratie, bringen viel Geld in die Stiftungskasse. «Mansutti war ein Netzwerker, ehe es den Begriff überhaupt gab», sagt -minu, legendärer Kolumnist der «Basler Zeitung». Private Essen an -minus Tafel spielen bei Auktionen bis zu 20 000 Franken ein. Zum Thema Geld sinniert Mansutti: «Es hat mich persönlich nie interessiert, kam rein und ging wieder raus. Nur Gelder für die Stiftung habe ich mit viel Aufwand aufgetrieben und mit Sorgfalt verwaltet. Dafür habe ich auch mal als Zampano auf dem Tisch getanzt.»