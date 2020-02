Nur ein paar Tage verbringen die beiden hier, dann gehts zurück nach Hollywood. Bernhardts Karriere läuft so gut wie nie zuvor. Nach Rollen in «Logan» mit Hugh Jackman oder «Atomic Blonde» mit Charlize Theron ist der Berner gerade an der Seite von Margot Robbie in «Birds of Prey» zu sehen. Kein Zufall, so Stahelski: «Daniel ist extrem kreativ und perfektionistisch – eine Verbindung, die man nicht oft antrifft. Und natürlich immer pünktlich!»