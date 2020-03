Daniela Katzenberger steckt auf der Insel fest

Sehr hart trifft es den Circus Knie: Die Premiere am 19. März in Rapperswil-Jona SG fällt ebenso ins Wasser wie insgesamt 38 Shows in 10 Städten, in denen der Zirkus bis Ende April gastiert hätte. «Es ist eine noch nie da gewesene Katastrophe», sagt Patron Fredy Knie junior, 73, gegenüber dem «Blick». «Klar haben wir mit Verschärfungen gerechnet, aber auch gehofft, dass diese vielleicht erst im April Fuss fassen, dann hätten wir wenigstens noch in einigen Städten spielen können.»