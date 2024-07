Nach dem Trubel des vergangenen Jahres kann Remo Forrer nun erst mal etwas durchatmen. Im Sommer stehen nur vereinzelte Auftritte an, unter anderem am Openair Bütschwil, am Festival Secret Garden Lenzerheide, am Openair Gampel und am Migros Hiking Sounds. «Freizeit fühlt sich fast etwas komisch an, nachdem die ganze Zeit so viel los war», meint Remo lachend und kontrolliert, ob sein aufblasbares Padelbrett genug Luft hat. Dann bugsiert er das Board ins eiskalte Wasser des Wägitalersees – und springt, ohne mit der Wimper zu zucken, hinterher. «Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, ins kalte Wasser zu springen», meint er beim Auftauchen prustend. Apropos: Vom 8. bis 22. August können beim SRF Songs für die Teilnahme am ESC 2025 in der Schweiz eingereicht werden. Prädikat: empfehlenswert. Remo Forrer: «Mir hat der ESC Türen geöffnet, von denen ich kaum zu träumen wagte!» Und wer weiss, was da noch alles kommt.