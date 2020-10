Der Kerl ist ein Tausendsassa: Bendrit Bajra, 24. Berühmt geworden als Social-Media-Star mit lustigen Videoclips. Hunderttausende Follower auf Instagram, Facebook & Co. lachten über den schweizerisch-kosovarischen Doppelbürger, wenn er sich über die Unterschiede zwischen «Usslendern» und «Schwiizern» lustig machte. Es folgten Auftritte als Comedian auf Schweizer Bühnen, ehe er seine Leidenschaft für schnelle Autos zum Beruf machte, und sich als Autoverkäufer versuchte. Im Frühjahr ist der Autonarr umgestiegen – aufs Velo. Mit seinem Startup MrBrunch liefert Bendrit Zmorge-Boxen an seine Kunden aus. Und wenn Not am Mann ist, tritt er sogar auch selbst in die Pedale.