Doch mit den am Freitag bekanntgegebenen, verschärften Massnahmen des Bundes dürfen keine Events mehr mit 100 und mehr Personen mehr durchgeführt werden. Was das für die SRF-Tanzshow heisst, sagt SRF-Sprecherin Eva Wismer auf Anfrage von schweizer-illustrierte.ch: «Gemäss den neuen Bedingungen des Bundes, wonach nicht mehr als 100 Personen an Veranstaltungen teilnehmen dürfen, kann die Livesendung von ‹Darf ich bitten?› morgen durchgeführt werden. Auf und hinter der Bühne sind rund 80 Personen an der Produktion beteiligt, davon halten sich nie mehr als 50 Personen gemeinsam in einem Raum auf», erklärt sie. Fügt aber an: «Unabhängig von der Verschärfung des Veranstaltungsverbotes hatte SRF entschieden, kein Publikum zur Sendung zuzulassen.»