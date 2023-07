Darum hat Salar Bahrampoori den perfekten TV-Hund

Was so einfach klingt, ist es in Wahrheit aber nicht. «Ich habe wirklich viel Zeit investiert», so Bahrampoori. «Hunde brauchen sehr viele Wiederholungen, bis es schlussendlich funktioniert.» Die Arbeit hat sich gelohnt: Liesl ist nicht nur leise, wenn das Herrchen arbeiten muss, sie erfreut ihn auch mit ihrem Talent zur Trüffelsuche, welches sie beim Dreh mit der Schweizer Illustrierten gleich unter Beweis stellt und einen Trüffel nach dem anderen erschnüffelt. «Wir suchen zum Spass, aber manchmal verkaufen wir die Burgundertrüffel, die pro Kilogram bis zu vierhundert Franken kosten – das Geld lege ich dann für Liesl an und kaufe ihr damit was Schönes», sagt Salar Bahrampoori.