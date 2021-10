Zum Start von «Der Bachelor» plaudert Vujo im Tagi noch ein bisschen aus dem Nähkästchen und erklärt zum Beispiel, warum er in der Sendung immer einen roten Kopf hatte. Die Erklärung: «Ich hatte keine Sonnencreme dabei und war ständig besoffen.» Reich sei er mit der Sendung auch nicht geworden – im Gegenteil – sie hat ihn Geld gekostet. «Am Schluss musste ich noch draufzahlen, weil ich so viel kaputt machte während des ‹Bachelor›-Drehs. Einmal fuhr ich das Golfwägeli in den Pool. Ich musste sofort blechen. In Thailand kannst du nicht gross verhandeln: Sofort bezahlen oder ab ins Gefängnis.