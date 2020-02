«Deep», «connected», «sophisticated» – beim Essen füttern Anglizismen das Gespräch. Simone Stern, 27, ist zweisprachig mit Deutsch und Englisch aufgewachsen. Die Zürcherin ist die einzige Quereinsteigerin, dafür ein Tausendsassa. Nach einem Fulbright-Stipendienjahr in Rom, einer Yogaausbildung in Indien, Schauspielerei und Modeln in Los Angeles kehrte sie 2017 in die Schweiz zurück. «Mein Lebenslauf liest sich sehr international. Also entschied ich mich, meine Vita schweizerischer zu gestalten.» In Luzern beginnt sie ihr Masterstudium und tritt in Bern eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Schweizer Armee an. «Als Moderatorin kann ich nun erstmals alle meine Interessen vereinen.»