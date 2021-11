Stefan Gubser, 64, steht unter Strom. Lange Zeit war der Schauspieler zum Nichtstun verdammt. Jetzt kann es der langjährige ehemalige Luzerner «Tatort»-Kommissar kaum erwarten, zusammen mit seiner Bühnenpartnerin Regula Grauwiller, 50, für ihre szenische Lesung mit dem Titel «Beltracchi – ‹Unverfälscht›» endlich wieder auf einer Theaterbühne zu stehen. Premiere feiern sie in einer Woche – am 20. November – in der Zürcher Tonhalle. Für das Interview mit der Schweizer Illustrierten schlägt Stefan Gubser denn auch den frisch renovierten Gebäudekomplex mitsamt Kongresshaus vor. Die Vorfreude ist Gubser anzumerken, er ist eine Viertelstunde früher als seine Frau Brigitte, 60, am Treffpunkt, und er will gleich zu Beginn des Gesprächs etwas klarstellen ...