Der Dreh von «Die Bachelorette» auf Phuket in Thailand hätte eine leichtfüssige, vergnügliche und im besten Falle liebestechnisch erfolgreiche Sache für Yuliya Benza (28) werden sollen. Doch mitten in der Produktion brach in der Ukraine, von wo sie mit elf Jahren in die Schweiz gezogen ist, Krieg aus. «Ich hätte nie gedacht, dass sowas heutzutage noch möglich ist», sagt die Bachelorette sichtlich erschüttert und mit stockender Stimme. Als Reaktion darauf haben sie und ihre Mutter die Grossmutter zu sich in die Schweiz geholt, ihr Grossvater harrt aber noch immer im Kriegsgebiet aus.