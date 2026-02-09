Das Erfolgsrezept von Speed-Coach Stefan Abplanalp

Mit den US-Fahrerinnen verbindet den Berner Oberländer eine besondere Beziehung. Im Sommer 2024 betreute er Breezy Johnson, die in Crans-Montana Dritte wurde. Seine Frau brachte der Athletin das Stricken bei, damit beruhigt sie sich nun vor den Rennen. Die Rechnung ging auf – an der WM 2025 in Saalbach raste Johnson zu Abfahrts- und Teamkombinations-Gold. Und auch zu Julia Mancuso pflegt Abplanalp eine freundschaftliche Verbindung: «Von ihrer Mutter habe ich das perfekte Truthahnrezept erhalten – das kommt jeweils an Weihnachten zur Anwendung.»