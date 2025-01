An Selbstbewusstsein hat es Hans «Hausi» Leutenegger (84) noch nie gefehlt. Auch heute sagt er noch, dass er sich beim Blick in den Spielgel jeden Morgen sagt: «Bin ich ein geiler Typ!» Dabei waren die Anfänge seines Erfolgs alles andere als einfach. Als er mit seiner Firma anfing, richtig viel Geld zu verdienen, traute ihm der Chef seiner damaligen Bank in seinem Heimatort Bichelsee nicht über den den Weg. «Glaubt mit, der Lümmel ist bei der Mafia», behauptete der Banker. Das waren natürlich haltlose Unterstellungen, Hausi Leutenegger hat sein Geld ehrlich verdient und wurde jung zum Millionär.