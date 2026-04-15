Das geschieht mit dem Erbe von Mario Adorf (†95)

Demnach werde sein Vermögen in Form von Aktien und Festgeld auf einen einstelligen Millionenbetrag geschätzt. Hinzu kämen gleich mehrere Wohnungen, da der Schauspieler sein Geld gerne in Immobilien im In- und Ausland investierte. So soll er nicht nur eine grosse Wohnung im Münchner Stadtteil Schwabing besitzen, sondern auch eine elegante Altbauwohnung im achten Arrondissement von Paris, in kurzer Gehdistanz zum Triumphbogen. Dort hat er bis zuletzt mit seiner geliebten Ehefrau Monique Faye (82) gewohnt. Sie hatte er 1968 über die gemeinsame Freundin Brigitte Bardot (1934–2025) kennen und lieben gelernt.