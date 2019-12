Das Haus liegt direkt neben dem Kindergarten, den Janis besuchte. Manchmal höre er Kinder Papa rufen, sagt Li. Dann drehe er sich um. «In meinem Gefühl ist Janis immer noch da. Es ist hart, zu realisieren, dass es in Wirklichkeit nicht so ist.» Aus dieser Wohnung, in der ihn alles an seinen Sohn erinnert, wegzuziehen, sei für ihn dennoch nicht in Frage gekommen, fügt der Sportler an. «Einerseits ist es sehr schwierig. Andererseits gibt es mir Kraft, dass ich immer noch so viele Erinnerungen an Janis habe. Und er in uns weiterlebt.»