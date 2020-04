Einen inhaltlich wichtigen Punkt lässt sie aber nicht auf sich sitzen. «Was ich klarstellen kann: Angeklagt bin ich wegen 350'000 Franken», sagt sie. Ihre Klägerin, Petra Z., erwähnte gegenüber Medien aber eine andere Summe. In den Berichten von vergangenem Frühling war von über 700'000 Franken die Rede. Das stört Loredana: «Die Klägerin sagte in einer Zeitung, es seien 650'000, dann irgendwo 750 000, schliesslich waren es sogar 1,5 Millionen. Ja, was denn jetzt? Dieses Spielchen, das sie spielt, ist für mich aber okay. Soll sie doch.»