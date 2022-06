Pünktlich zum 43. Geburtstag eröffnete Marc Trauffer am 4. Juni 2022 sein jüngstes Projekt und ist jetzt mit der Trauffer Erlebniswelt und Bretterhotel auch unter die Hoteliers gegangen. An vielen Stellen im Bau haben Trauffer und seine Ehefrau Brigitte selber Hand angelegt. «Brigitte hat die Bauendreinigung gemacht und sogar selber geplättelt», sagt er. Ein Hotel zu planen ist kein Spaziergang, was hat diese Belastung mit der Ehe gemacht? «Wir waren vorher schon ein super Team, jetzt sind wir sogar noch besser geworden», versichert der umtriebige Geschäftsmann. Viel geschlafen haben die beiden in den letzten Tagen vor der Eröffnung aber nicht mehr – «das hat man uns angesehen», scherzt der Berner Oberländer, der sein ganzes Vermögen in Millionenhöhe in das Hotel steckte.