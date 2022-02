Das Hotel von Trauffer nimmt Gestalt an

Fast zwei Kilometer Plättli verlegt

Jetzt aber sind Marc und Brigitte damit beschäftigt, 180 Quadratmeter Plättli in ihrer künftigen Hotelküche zu verlegen. Eine Kachel an die andere gereiht, ergibt das insgesamt eine Strecke von 1,8 Kilometern. Das hat Marc ausgerechnet. Als Helfer zur Seite stehen ihm und seiner Frau Freunde und Freiwillige aus seiner Holzspielwarenfabrik. Michèle, 31, und Marianne, 46, die in Trauffers Geschäftsleitung sitzen, tauchen nach den Weihnachtsfeiertagen sogar überraschend auf der Baustelle auf, um zu helfen. «Ich mache das gern für die Firma, und es ist echt cool, dabei zu sein. Ich erinnere mich noch, wie Marc vor rund drei Jahren im Büro erstmals von seiner Idee einer ‹kleinen› Erlebniswelt und eines Bretterhotels gesprochen hat.» Dass sie solche Dimensionen annehmen würde, hätte damals wohl keiner in der Firma gedacht.