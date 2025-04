«Das ist das absolute Minimum›!»

Solche Aussagen Blancos im über 90-minütigen Podcasts kursieren zurzeit in der Form von kurzen Videos in den sozialen Medien. «Ich möchte einen Benny Blanco», lautet ein Kommentar unter einem TikTok-Video. Eine andere Userin schrieb: «Er hat so viel emotionale Intelligenz.» Ein weiterer Kommentar greift die Debatte über sein Aussehen wieder auf: «Er öffnet seinen Mund und plötzlich ist er attraktiv.» In anderen Worten: Für viele ist Benny Blanco jetzt der Traumtyp.