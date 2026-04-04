«Das ist erst der Anfang»

Um zu gewinnen, braucht es Aggressivität, den Willen, besser als die anderen zu sein. Fällt Ihnen das leicht?

Ich erlebe im Sport viel Respekt und Sympathie. Letztendlich arbeiten wir alle auf dasselbe hin, wir verstehen uns. Als ich gewonnen habe, haben sich unglaublich viele Athleten für mich gefreut. Sie wussten, dass ich den grössten Moment meiner Karriere erlebe, es herrschte Freude. Ich gebe einfach das Maximum. Wenn eine andere schneller ist, umso besser für sie. So ist der Sport. Es gibt immer jemanden, der verliert. Die Leichtathletik ist gerecht: Unsere Leistungen kann man messen, sie sind quantifizierbar. Wenn es nicht geklappt hat, dann deshalb, weil man drei Hundertstelsekunden schneller hätte sein müssen. An einem Tag bist du es nicht, an einem anderen schon.