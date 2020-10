Zu Zeiten, in denen das Coronavirus solch wärmenden Kuschelstunden verbietet, mutete das innige Bild von Vater und Sohn aus dem vergangenen Winter umso rührender an. Und war ein echtes Novum: So privat haben wir die Briten noch nie gesehen – während langer Zeit war auf Familienbildern schliesslich eher steifes Nebeneinandersitzen angesagt. Auf den Auslöser gedrückt hat auch bei diesem Bild – wie könnte es anders sein? – Herzogin Kate.