Das sind die wilden Flury-Brüder

Der tollpatschigste Flury: Obwohl alle waghalsig sind, verunfallten die Söhne eines Davoser Hausarztes erstaunlich selten. Der einzige der Flury-Brüder, der in jungen Jahren einen Bruch erlitt, ist Stefan. «Ich wollte nicht, dass Hitsch in mein Zimmer kommt, trotzdem hat er immer provokativ seinen Fuss in den Türspalt gestellt. Einmal wurde ich so hässig, dass ich ihm einen Box an die Schulter gab und mir dabei den kleinen Finger brach.» Christian wiederum brach sich in späteren Jahren, als er bereits verheiratet und Vater war, die Nase. «Ich bin beim Campieren in der Nacht über eine Zeltschnur gestolpert.»