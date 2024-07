Zwischen Kunst und Familie bleibt wenig Freizeit, doch wenn, dann findet sie in seinem Mikrokosmos statt: In einem Lagerraum finden seine Bubenträume Platz. In einer Reihe stehen zehn alte Töffli, «eines hat meinen Jahrgang, eines ist ein altes Pöstler-Töffli». Will er den Kopf lüften, tüftelt er an ihnen herum. In einem Gestell warten ferngesteuerte Autos, teilweise ebenfalls von ihm selbst «zwäg gemacht». Kurze Momente, in denen Simon Berger abtaucht. Ehe er sich gleich wieder voll auf den Kunst-Olymp konzentriert. «Im Louvre in Paris oder im Museum of Modern Art in New York würde ich gern ausstellen», sagt er.