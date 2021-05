21 Rinder, 21 Mäsen (zweijährige Rinder), 17 Kälber, 40 Milchkühe und Stier Valdi – jedes Tier kennt Renzo Blumenthal beim Namen. Selbst eine Uratta, auf Romanisch Ururgrossmutter, lebt noch im Stall. 20 Tiere sind trächtig von Valdi. «Er hat jetzt Ferien», sagt Blumenthal in seinem Freilaufstall. «Hier die Zukunft zu sehen, zu wissen, wie viele Kälbli im Sommer kommen – das ist die wahre Freude des Züchtens.» Sohn Moreno, 12, zeigt grosses Interesse am Bauern und zieht auch seine drei Schwestern Lena, 10, Naemi, 8, und Grace, 4, mit. «Aber ich will ihn zu nichts drängen. Wer weiss, was ich ihm in 20 Jahren für einen Hof überlassen kann – florierend oder einen Müllhaufen?»