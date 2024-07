Das Zurich Film Festival verleiht Emil Steinberger Preis für sein Lebenswerk

Christian Jungen (51), künstlerischer Leiter des ZFF, freut sich: «Kein anderer Schweizer Kabarettist und Schauspieler versteht es so gekonnt, typisch schweizerische Charakterzüge mit einem Augenzwinkern liebevoll zu überzeichnen, so, dass wir am Schluss immer auch ein bisschen über uns selbst lachen, was guttut. Darüber hinaus hat er als grosser Charakterdarsteller mit seinem Charme und Witz den erfolgreichsten Schweizer Film ‹Die Schweizermacher› von Rolf Lyssy geprägt. Wir freuen uns, Emil bei uns begrüssen und feiern zu dürfen.»