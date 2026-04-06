«Dass mir alles so nahegeht, schafft mich manchmal»

Welchen Gegenstand nehmen Sie mit auf eine einsame Insel?

Keinen Gegenstand, sondern eine Begleiterin. Obwohl, ein Sackmesser wäre vielleicht auch noch gäbig. Feuer kann man ja auch ohne Feuerzeug oder Streichhölzer machen. Ich war zwar nie in der Pfadi, habe aber oft im Fernsehen gesehen, wie das geht.