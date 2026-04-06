«Dass mir alles so nahegeht, schafft mich manchmal»

Was wären Sie als Kind gern geworden?
Seefahrer oder Matrose. Ein Entdecker, der die Weltmeere überquert.
Als Sie 16 waren: Wie sah Ihr Zimmer aus?
Da wohnte ich gar nicht mehr daheim, sondern in einem der ersten autonomen Jugendzentren in Bern. Ich weiss noch, dass ich eine Zeit lang nachts auf einem Kanapee in der Reitschule geschlafen habe, während ich tagsüber als Tellerwäscher in einem Restaurant arbeitete.
Wofür haben Sie zuletzt gebetet?
Für weniger Ungerechtigkeit in der Welt, weniger Kriege.
Was verabscheuen Sie am meisten?
Wenn ich merke, dass ich ‹zmittst i Gring ine› angelogen werde, ohne dass die Person rot wird. Oder wenn ich bestohlen werde. Leider ist mir beides schon passiert.
Womit belohnen Sie sich selbst?
Mit gutem Essen. Ich mag viele Gerichte. Als Kind habe ich mir zum Geburtstag immer Härdöpfelstock mit Brätchügeli gewünscht, dazu einen fein geschnittenen Salat. Das esse ich noch heute gern.
Wann haben Sie zuletzt geweint?
Als ich erfahren habe, dass mein Mami an Demenz erkrankt ist. Das war sehr schlimm für mich. Auch dass sie deswegen ins Heim musste und nicht mehr zu Hause leben kann. Ich besuche sie, sooft es geht.
Was denken andere über Sie, was vielleicht gar nicht stimmt?
Dass ich schwerreich bin und mit meinen Filmen richtig absahne. Aber sollen die Leute das ruhig denken, vielleicht passiert es ja eines Tages noch.
Welchen Tag möchten Sie noch einmal erleben?
Als ich meine allererste Freundin Regi erobert habe. Ihren ganzen Namen verrate ich nicht – wer weiss, ob sie damit einverstanden wäre?
Auf wen waren Sie zuletzt eifersüchtig?
Ich bin kein eifersüchtiger Mensch. Im näheren Umfeld gönne ich allen alles. Neidisch bin ich höchstens auf Hollywood-Schauspieler, die so viel verdienen, dass ein Film reicht, um ein ganzes Leben zu finanzieren. Hass ist auch nicht mein Ding. Ich hasse niemanden. Ich bedaure höchstens gewisse Leute wegen ihrer Dummheit.
Welchen Gegenstand nehmen Sie mit auf eine einsame Insel?
Keinen Gegenstand, sondern eine Begleiterin. Obwohl, ein Sackmesser wäre vielleicht auch noch gäbig. Feuer kann man ja auch ohne Feuerzeug oder Streichhölzer machen. Ich war zwar nie in der Pfadi, habe aber oft im Fernsehen gesehen, wie das geht.
Wovon haben Sie zuletzt geträumt?
Ich habe oft Angstträume, kann mich nach dem Aufwachen aber kaum daran erinnern. Die einen würden sagen, das sei doch gut. Ich finde nicht, denn so kann man nicht am Auslöser arbeiten.
Wer oder was wären Sie gern nach Ihrer Wiedergeburt?
Eine Kakerlake, weil die alles überlebt. Oder eine Ameise. Etwas ganz Kleines mit einer riesigen Familie und immer einer Aufgabe im Leben.
Wie möchten Sie sterben?
Schnell und mit meinen Liebsten um mich herum, damit ich allen Adieu sagen kann. Oder so, dass ich gar nichts merke.
Was sollte auf Ihrem Grabstein stehen?
Liebe Freunde, ich bin umgezogen. Oder: Habt euch lieb, wenns möglich ist.
Welche Eigenschaft hätten Sie lieber nicht?
Dass mich das Leben so hernimmt. Zum Beispiel mit der Krankheit meiner Mutter. Dass mir alles so nahegeht und mich überfordert. Diese Eigenschaft schafft mich manchmal.
Wären Sie lieber sympathischer oder intelligenter?
Das hängt zusammen. Ich glaube, wer intelligenter ist, wirkt auch sympathischer. Darum würde ich sagen: Eines von beidem reicht. In dem Fall lieber intelligenter.
Mit wem würden Sie am liebsten im Lift stecken bleiben?
Mit Paul McCartney von den Beatles. Hauptsache, nicht allein. Auf keinen Fall mit einem Vampir. Oder mit Donald Trump. Der ist ja irgendwie auch ein Vampir. Ich kenne ihn nicht und möchte ihn nicht beleidigen, aber das stelle ich mir recht unangenehm vor.
Was haben Sie für einen Spitznamen?
Ich hatte nie einen speziellen, weil ich ja nie in der Pfadi war (lacht). In der Sekundarschule nannten mich die Kinder aber immer Sigi.